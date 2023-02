PRIMARIE PD ABRUZZO: BONACCINI AL 61%, SCHLEIN AL 32%, L’AQUILA CONTROCORRENTE, CAOS A SULMONA

PESCARA – Nelle province di Chieti, Pescara e Teramo netta affermazione nei congressi convocati per scegliere il nuovo segretario regionale del Partito democratico, del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, con la provincia dell’Aquila però controcorrente, con il voto che ha premiato la deputata Elly Schlein.

Questo gli esiti dei congressi per le primarie di ieri in Abruzzo, dove hanno votato nei circoli 3.205 iscritti al partito di Erico Letta.

A Bonaccini sono andati 1.975 voti, (61,8%), a Schlein 1.042 (32,7%). a Gianni Cuperlo 114 voti, a Paola De Micheli 62 voti.

In dato che spicca è però quello dei 31 congressi aquilani: dove a vincere e Stata Schlein, con 358 voti, contro i 232 di Bonaccini.

Addirittura a L’Aquila centro Schlein ha preso 122 voti e Bonaccini appena 25, a distanza Cuperlo con 7 e De Micheli con 2 voti. Le schede bianche o nulle sono state 9. Tra le principali sostenitrici di Boinaccini a L’Aquila la ex deputata e consigliera comunale, Stefania Pezzopane.

In provincia dell’Aquila incide però il caos a Sulmona, dove il voto è stato rimandato, con lo scontro tra il circolo del Pd, guidato da Franco Casciani, e l’ex sindaco Bruno Di Masci, per circa 42 nuovi tesserati riconducibili a Di Masci, non ammessi al voto in quanto una parte di essi alle amministrative di ottobre 2021 si erano presentati in liste a sostegno di Andrea Gerosolimo e contro la posizione ufficiale e il candidato del Pd, altri perché aderenti all’associazione politica di Di Masci che critica apertamente l’amministrazione comunale del sindaco Gianfranco Di Piero.

Dopo l’esclusione e il ricorso dei diretti interessati, è arrivata la decisione di sospendere il voto “per approfondimenti della segreteria nazionale”.

Casciani ha spiegato di “aver ricevuto pressioni a tutti i livelli per poter mandare queste persone a votare al congresso. L’intero circolo è compatto e non lo permetterà. Mi dispiace che nonostante i risultati di Sulmona, dove si continuano ad accumulare successi nonostante il calo del partito a tutti i livelli, ci siano ancora scorribande di esponenti di fuori città che vogliono rimettere a cavallo di questa struttura personaggi che hanno remato contro e che sono stati espulsi dal partito. Non capisco perché non si preoccupano di quello che accade a casa loro. Chi vuol venire a fare voti a Sulmona per il proprio tornaconto politico non potrà farlo”.

Fino a ieri gli iscritti al Partito democratico si sono riuniti nei circoli locali per discutere le candidature e i programmi e infine per votare i due candidati che si giocheranno la segreteria il prossimo 26 febbraio, quando avranno luogo le votazioni ufficiali. Ci sarà tempo fino al 22 febbraio per presentare le liste collegate ai candidati. Bonaccini è in netto vantaggio anche in altre regioni e province, con poche eccezioni.

In Lombardia e nel Lazio i circoli potranno votare fino al 19 febbraio, a causa del voto delle regionali.

Congresso PD in Abruzzo, i risultati aggiornati al 12 febbraio