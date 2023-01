PRIMARIE PD: GIOVEDÌ ELLY SCHLEIN A FRANCAVILLA, PESCARA E L’AQUILA

L’AQUILA – Verso il congresso Pd, Giovedì la prima visita di Elly Schlein in Abruzzo a Francavilla, Pescara e L’Aquila.

Giovedì 19 gennaio 2023 si terranno i primi tre eventi abruzzesi a sostegno di Elly Schlein, candidata segretaria del nuovo Partito Democratico, con la presenza della deputata.

Lo annuncia il coordinamento Parte Da Noi – Abruzzo in vista dei congressi dei circoli Dem e delle primarie del 26 febbraio.

Giovedì 19 gennaio Schlein sarà alle 16 a Francavilla Al Mare (CH) al Foyer dell’Auditorium Sirena per un incontro con il mondo delle associazioni culturali e di promozione sociale. Alle 17.30 parteciperà all’incontro pubblico a Pescara all’Auditorium Cerulli e alle 20.30 alla tappa conclusiva all’Aquila presso la Sala della Cgil in via Saragat.