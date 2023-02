PRIMARIE PD: URNE APERTE PER SCEGLIERE COME SEGRETARIO BONACCINI O SCHLEIN, DOVE VOTARE IN ABRUZZO

L’AQUILA – Si svolgono oggi tutta Italia le primarie per l’elezione della segretaria o del segretario nazionale del Partito Democratico, tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Urne aperte alle 8 e fino alle 20.

Possono votare presso i gazebo sul territorio tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Per votare è inoltre necessaria la tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd è richiesto un contributo di due euro.

Possono votare presso i gazebo sul territorio anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre – registrarsi entro le 12 del 24 febbraio sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui si vive.

Secondo i sondaggi Bonaccini avrebbe la vittoria in tasca. Ma la sfidante della sinistra è convinta “finirà l’era delle donne vice”.

Bonaccini ha raccolto più consensi tra i tesserati, il 52,87%, mentre Schlein lo segue con il 34,88% e ha prevalso nelle città più grandi. Ma nelle primarie “aperte” può succedere di tutto. Intanto bisogna capire come si riorienteranno i sostenitori di Gianni Cuperlo (7,96%) e Paola De Micheli (4,29%), ma soprattutto su chi andranno le preferenze dei non iscritti.

In Abruzzo ha prevalso Bonaccini, tranne che in provincia dell’Aquila e nel capoluogo, dove ha vinto Schlein.

DOVE VOTARE IN ABRUZZO

I seggi in Abruzzo: https://www.pd-abruzzo.it/trova-seggio/

Voto fuorisede: https://fuorisede.primariepd2023.it

Voto minorenni: https://minori.primariepd2023.it

Voto stranieri: https://stranieri.primariepd2023.it