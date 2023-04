PRIMAVERA FESTIVAL A VASTO: MUSICA, GIOCHI, LABORATORI DAL 22 APRILE AL PRIMO MAGGIO

VASTO – Tutto pronto a Vasto (Chieti) per il “Primavera Festival”.

L’evento è in programma dal 22 aprile al primo maggio, con iniziative organizzate prevalentemente a Vasto Marina e Piazza Rossetti, dedicate soprattutto ai più piccoli.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, insieme ai rappresentanti delle varie associazioni, al Consorzio Vivere Vasto Marina, imprenditori, musicisti e artisti anche Maria Pia La Verghetta e William Di Santo, due studenti dell’Istituto Palizzi di Vasto che hanno presentato una breve descrizione della loro esperienza nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro nell’organizzazione del Primavera Festival.

“Sarà l’occasione per vivere spazi nuovamente riqualificati come Piazza della Guardia Costiera – ha detto il sindaco Francesco Menna – beni collettivi che diventano fruibili così come località Canale. Un ricco programma che consentirà intrattenimento e divertimento”.

“L’obiettivo di questi eventi – ha sottolineato l’assessore al Turismo Licia Fioravante – è quello di potenziare gli ingressi in città in un periodo non prettamente balneare. È bellissima la realtà virtuosa che si è creata in città, persone che hanno dedicato il loro tempo e investito le loro risorse. È importante la sinergia del pubblico con il privato”.

In Piazza della Guardia Costiera sarà allestito un gazebo dove saranno organizzati per i bambini diversi laboratori: corso di lingua inglese e sulla tutela e rispetto dell’ambiente, Asperger Abruzzo.

Il 29 aprile Chic dog show esposizione canina.

In Piazza Rossetti il 30 aprile raduno auto e moto d’epoca e passeggiata cicloturistica nell’entroterra “Sulle orme dei Sanniti”. Sono previsti inoltre sul Lungomare Cordella, dalla zona della Medicina Turistica, percorsi di gioco in legno Ludobus e Show itinerante delle mascotte Disney.

Il primo maggio sarà una giornata dedicata alla musica con l’esibizione di vari gruppi a Vasto Marina.

Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, ha ricordato che saranno recuperate in occasione del Primavera festival alcune iniziative come la Caccia all’uovo, il 23 aprile dalle 15:00 alle 18:00 (Parco Suriani) ed altri spettacoli che erano previsti per le festività pasquali.