PRIMAVERA NEI BORGHI: DOMENICA VISITA AL CONVENTO SAN GIORGIO DI GORIANO VALLI

L’AQUILA – L’Archeoclub dell’Aquila in collaborazione con Il Bosco del Fauno, propone per domenica 14 Aprile dalle ore 9:15 alle ore 12:30 una visita guidata nell’antico convento di San Giorgio e chiesa di San Michele di Goriano Valli, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila. A seguire visita nella chiesa di San Gaetano che custodisce i resti di un prezioso affresco attribuito a Saturnino Gatti, proseguendo il tour nella torre medievale, che domina la valle, e ai resti del Castello.

Al rientro nel borgo tappa nel giardino dell’Atelier della Creatività, sede dell’Associazione “Il Bosco del Fauno”, per un aperitivo in compagnia.

Ad accompagnare i visitatori Alessia de Iure guida turistica abilitata nel territorio aquilano.

Info: Bosco del Fauno: 3897845232 Archeoclub: [email protected]