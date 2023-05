PRIMO ASILO NIDO IN VALLE ROVETO: VERRA’ ATTIVATO A CANISTRO DALL’INIZIO DI LUGLIO

CANISTRO – La Valle Roveto avrà presto il suo “asilo nido”. Il 1 Luglio, infatti, aprirà a Canistro il primo centro aggregativo per bambini da 3 mesi a 3 anni che servirà l’utenza della Valle Roveto.

Dopo vari sopralluoghi e incontri, la responsabile dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni, Sabrina Frezza, ha comunicato al Sindaco Gianmaria Vitale l’idoneità della struttura e la fattibilità del progetto proposto.

“L’immobile scelto – commenta il Sindaco Vitale – è sito in Piazza Monti Simbruini a Canistro ed è stato già utilizzato negli anni passati come scuola dell’infanzia. Questo progetto è pensato per le mamme che lavorano, in un’ottica anche di pari opportunità, per garantire loro la possibilità di lavorare beneficiando di un servizio di livello. Ringrazio il Presidente dell’Unione Ing. Santilli, la Giunta e la dottoressa Frezza per aver voluto l’attivazione del centro nella Valle Roveto inserendolo nella co-progettazione generale.”

L’iniziativa che rientra nel piano degli interventi dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana per la famiglia, si pone l’obiettivo di integrare e sostiene l’azione delle famiglie, al fine di rispondere alle loro esigenze ed affiancarle nei loro compiti educativi.

Il centro aggregativo è pensato come luogo educativo, pedagogico e socializzante e nel perseguimento delle proprie finalità si propone di: garantire un ambiente stimolante sul versante evolutivo e conoscitivo, operando in rapporto costante con la famiglia e con le istituzioni sociali e educative del territorio; programmare attività educative tenendo conto dei bisogni del bambino, favorendo lo sviluppo dell’autonomia e capacità creativa assicurando interventi adeguati sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettive e sul piano igienico- sanitario. Il centro sarà attivo dal 1 al 31 luglio e poi a partire da settembre fino a giugno 2024.