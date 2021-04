PRIMO MAGGIO, EMERGENZA LAVORO: “SFIDA DA VINCERE”. INTERVISTA IN DIRETTA ALL’ASSESSORE QUARESIMALE

L’AQUILA – La grave crisi e i possibili scenari lavorativi in un Abruzzo piegato da oltre un anno di emergenza sanitaria: in occasione del Primo Maggio, festa dei Lavoratori, AbruzzoWeb intervisterà in diretta, a partire dalle 11, l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale (Lega).

L’intervista, domani, potrà essere seguita sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb.

“È un mondo del lavoro martoriato dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria in atto quello che si appresta a vivere la festa dei Lavoratori del Primo maggio”, le parole di Quaresimale alla vigilia del Primo Maggio .

“In un quadro generale condizionato dagli eventi – ha osservato -, compito della politica e di chi amministra la cosa pubblica è ridare forza e credibilità ad un settore essenziale della nostra quotidianità. E cioè, mettere in campo tutti gli strumenti tecnici e normativi perché la politica attiva del lavoro torni a guidare lo sviluppo e la competitività. Non è un compito agevole, ma è una sfida che il mondo produttivo deve raccogliere se si vuole tornare a crescere. Sul nostro immediato futuro pesano ancora gli esiti incerti legati all’andamento della pandemia, ma lo spiraglio di uscita che ci offre la massiccia campagna vaccinale ci deve essere di stimolo per tornare a programmare e a pensare politiche di sviluppo del lavoro”.