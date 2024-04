PRIMO MAGGIO: SANTANGELO, “OCCUPAZIONE IN CRESCITA, REGIONE AL LAVORO SU FORMAZIONE”

L’AQUILA – “Celebrando il 1° maggio diamo valore all’impegno quotidiano di donne e uomini che, in tutto il mondo, danno un contributo significativo alla società attraverso il loro lavoro”.

Così, in una nota, Roberto Santangelo, assessore regionale con deleghe alle Politiche sociali, all’Istruzione, all’Università, alla Ricerca e alla Formazione professionale.

“In quest’occasione è importante riflettere sulle opportunità professionali offerte nel nostro territorio, soprattutto in relazione alla formazione specializzata, scolastica e universitaria, per adottare delle misure adeguate ad ampliare le possibilità di lavoro”.

“In questo senso, – continua l’assessore – si mostra necessario sostenere le iniziative di acquisizione delle competenze e d’innalzamento della competitività dei lavoratori in Abruzzo, in sinergia con le istituzioni scolastiche, le università e i centri per la formazione permanente. Con il PR FSE ‪2021-2027 la Regione ha infatti puntato alla creazione di strumenti per favorire il longlife learning, per il conseguimento e il potenziamento di nuove conoscenze e competenze necessarie per l’inserimento nel mercato del lavoro”.

“I numeri riguardo l’occupazione nella nostra regione – ricorda Santangelo – mostrano un aumento delle assunzioni (tasso di occupazione complessivo al 61,3%), un dato rilevante che deve andare di pari passo con la formazione, sia per coniugare la richiesta delle aziende in Abruzzo con la disponibilità di manodopera specializzata, sia per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Occorre, inoltre, formare in maniera costante il personale delle pubbliche amministrazioni per implementare la capacità di fare progetti e di cogliere tempestivamente le occasioni offerte dai fondi europei”.

“L’assessorato, in sintonia con le deleghe all’istruzione, all’università, alla ricerca e alla formazione professionale, si sta muovendo per far sì che formazione e lavoro viaggino sullo stesso binario verso lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione”, conclude Santangelo.