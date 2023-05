PRIMO TROFEO SAN SALVATORE L’AQUILA: UNA GIORNATA DI SPORT E BENEFICENZA, TUTTI I PREMIATI

L’AQUILA – Una giornata di sport e di beneficenza quella che ha visto scendere in campo circa cento dipendenti della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per il primo Trofeo di calcio a cinque “San Salvatore”.

Operatori socio sanitari, infermieri, tecnici, radiologi, medici, direttori delle Unità operative e amministrativi domenica 28 maggio, presso l’Area Sport di Monticchio, nel capoluogo regionale hanno contribuito a devolvere in beneficenza una somma che sarà destinata all’associazione VIVA dell’Aquila, una Onlus che sostiene le donne sottoposte a terapie chemioterapiche e radioterapiche presso il Reparto di Oncologia del P.O. S. Salvatore.

“La cittadinanza ha risposto a gran voce all’iniziativa, anche la Onlus VIVA, presente con uno stand ringrazia per le numerose offerte ricevute ed è intervenuta durante le premiazione per spiegare a tutti i presenti il lavoro splendido che svolgono con le donne oncologiche”, spiegano gli organizzatori Mauro Perinetti e Silvia Frizzi.

“Gli incontri si sono svolti come da programma e, nell’ottica dello spirito sportivo e del fair play, nessun giocatore si è infortunato. Così che, nonostante l’evento fosse presidiato dagli operatori del 118 non è stato necessario nessun intervento da parte degli operatori sanitari”.

Gli organizzatori, soddisfatti della grande affluenza, ringraziano “i giocatori grazie ai quali si è potuto realizzare l’evento e tutti coloro che sono intervenuti credendo fortemente a questa iniziativa. L’appuntamento è per l’anno prossimo con la stessa forza per dare voce allo sport, e per aiutare soprattutto, con un piccolo gesto, coloro che si trovano in una situazione particolare”.

Premiazioni

1 classificato :

118 L’Aquila

2 classificato:

Servizio Psichiarico di Diagnosi e Cura – Rems

3 classificato: Ortopedia e Traumatologia.

Squadra Fair Play:

Blocco Operatorio

Miglior portiere:

Testone Maurizio

Capocannoniere :

Romano Roberto

