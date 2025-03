PRINCIPIO DI INCENDIO SU BUS VASTO-TORREBRUNA: AUTOSERVIZI CERELLA, “NESSUN FERITO, AVVIATA ANALISI”

VASTO – Attimi di apprensione nel pomeriggio per un principio di incendio su un autobus in servizio sulla linea Vasto-Torrebruna.

In una nota, Autoservizi Cerella, partecipata dalla società di trasporto unico regionale Tua Spa, che non si sono registrati feriti anche grazie alla prontezza dell’autista e alla tempestiva evacuazione dei passeggeri.

“Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente per mettere in sicurezza l’area e spegnere il principio di incendio. L’azienda, come da prassi in tali circostanze, ha avviato un’analisi interna per accertare le cause dell’accaduto”.

Nella notta, inoltre, “si precisa che il mezzo coinvolto era regolarmente sottoposto a tutti i controlli di manutenzione previsti, in conformità con gli standard di sicurezza e affidabilità della flotta di Autoservizi Cerella Spa”.

Autoservizi Cerella ribadisce il proprio impegno “per la sicurezza e l’efficienza del proprio servizio, assicurando alla cittadinanza la massima attenzione nella gestione della flotta e nella tutela dei passeggeri e del personale”.