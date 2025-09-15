L’AQUILA – “Ho istituto un tavolo tecnico per cercare di risolvere in modo definitivo i problemi di connessione o blocco della linea, evitando che si ripetano in futuro”.
Lo fa sapere in una nota il manager della Asl 1 Abruzzo, Paolo Costanzi, in sella dal primo settembre, in merito al malfunzionamento di oggi del Cup aziendale.
“È intollerabile – aggiunge il direttore generale – che nel 2025, con la tecnologia disponibile, si debbano verificare con tale frequenza interruzioni o disturbi di linea che compromettono l’efficace erogazione di alcuni importanti servizi”.
“Con l’istituzione del tavolo metterò a confronto i nostri tecnici e il fornitore del servizio, in modo tale da riprogettare tutto il sistema al fine di evitare che simili disservizi, per di più a intervalli così ravvicinati, abbiano a ripetersi”, conclude Costanzi.
- PROBLEMI LINEA CUP ASL L’AQUILA: COSTANZI,
“ISTITUITO TAVOLO TECNICO, NON DEVONO RIPETERSI”L’AQUILA - "Ho istituto un tavolo tecnico per cercare di risolvere in modo definitivo i problemi di connessione o blocco della linea, evitando che s...