“PROBLEMI IRRISOLTI A PAGANICA E SAN GREGORIO”: ASBUC INVITA  A SOPRALLUOGO CONSIGLIERI L’AQUILA

PAGANICA – Un invito a prendere parte ad un sopralluogo, rivolto ai rappresentanti politici in Consiglio comunale dell’Aquila, per “constatare di persona e toccare con mano alcune delle gravi problematiche insolute”, che da anni riguardano la collettività di Paganica e San Gregorio, frazioni ad est del capoluogo.

Lo ha formalizzato, con apposita lettera, l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica e San Gregorio.

L’invito, in particolare, è stato rivolto ai consiglieri della maggioranza di centrodestra, Daniele Ferella e Guglielmo Santella, e ai consiglieri di opposizione del centrosinistra Paolo Romano, Lorenzo Rotellini, Stefano Palumbo e Gianni Padovani.

“La nostra Asbuc si adopera da anni per risolvere vecchie e nuove problematiche, relative alla rete fognaria, alla viabilità, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, alle opere pubbliche ferme o in grave ritardo – spiega in una nota il presidente Fernando Galletti -. Nei limiti delle nostre competenze e possibilità, affrontiamo quotidianamente queste criticità, per mezzo della nostra manodopera, con costi a nostro carico e anche lavoro volontario, a beneficio dei cittadini residenti. Dovrebbe essere però il Comune dell’Aquila a farsene carico. Tutti i nostri appelli sono stati ignorati in questi anni. E allora la speranza è che questo sopralluogo possa smuovere qualcosa”.