PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO: ECCO COME CAMBIA LA VIABILITA’ ALL’AQUILA

L’AQUILA – In vista del rito della Processione del Venerdì Santo che si svolgerà nel centro storico dell’Aquila il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale, dalle ore 17.00 alle ore 23.00 del giorno 18 aprile 2025, saranno adottati in via temporanea divieti e limitazioni alla circolazione stradale come di seguito specificati.

Ecco le prescrizioni: Divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli ed il Divieto di sosta con rimozione coatta degli ingombri nelle strade e piazze sottoelencate: via Panfilo Tedeschi; piazza S. Bernardino, largo Pischedda, via San Bernardino, corso Principe Umberto, piazza Palazzo; via delle Aquile, via Marrelli, piazza Machilone, piazza S. Margherita, via Roma, tratto compreso tra il viale Duca degli Abruzzi e il viale Giovanni XXIII; Divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati in Via Sallustio, tratto compreso tra via Cavour e via Patini; Istituzione del senso unico di marcia di via Andrea Bafile direzione via Roma; Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Cascina; Istituzione del senso unico di marcia con direzione via Caldora in Via Fortebraccio.

I residenti di Via Fortebraccio, infine, potranno accedere alle proprie abitazioni attraverso il seguente percorso: Viale Rendina – Via San Michele – Via Santa Giusta – Via delle Grazie.