PROCESSO APPALTI ASL PESCARA: PROSSIMA UDIENZA IL 19 LUGLIO IN TRIBUNALE

PESCARA- Nuova udienza in aula, questa mattina al Tribunale di Pescara, del processo per il secondo filone dell’inchiesta su appalti e tangenti alla Asl, legata alle indagini sull’imprenditore Vincenzo Marinelli, scomparso lo scorso ottobre. Il giudice Marina Valente ha fissato i termini, in accordo con le parti, per le operazioni peritali affidate alla dottoressa Caterina Del Zingaro. Lo rende noto l’Ansa.

La trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali inizierà il 5 aprile a partire dalle ore 9.00 ed entro 90 giorni dovrà essere messa a disposizione dei giudici, della Pubblica Accusa e della Difesa. Prossima udienza il 14 luglio. Otto gli imputati in questa tranche, l’ex Dg della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi, le due figlie di Marinelli, l’ex consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino, oltre a dirigenti e funzionari della Azienda Sanitaria pescarese.