PROCESSO RIGOPIANO: DOMANI CONSEGNA PERIZIA TECNICI

PESCARA – È prevista per domani la scadenza dei termini per il deposito della perizia su Rigopiano da parte del pool di esperti nominati dal gup Gianluca Sarandrea, che dovrà giudicare, con il rito abbreviato, i 30 imputati del processo per i 29 morti sotto le macerie dell’hotel di Farindola, spazzato via da una valanga il 18 gennaio 2017.

A scriverlo è il quotidiano regionale ‘Il Centro’. Daniele Bocchiola, Claudio e Marco Di Prisco e Giovanni Menduni, tutti del Politecnico di Milano, dovranno depositare al giudice le loro conclusioni sui quesiti posti in relazione alla tragedia per accertare le cause della valanga.

Il tema centrale resta uno solo: quanto hanno inciso le diverse scosse di terremoto di quella mattina sul distacco della valanga.

In base ad una recente sentenza del Tribunale di Milano, che ha respinto il ricorso di indennizzo intentato contro una compagnia assicurativa dalla società proprietaria dell’albergo, la valanga non fu innescata dalle scosse di terremoto.

La procura di Pescara ha fatto acquisire ufficialmente dalla polizia giudiziaria la sentenza di Milano per depositarla alla prossima udienza. La discussione sul deposito della perizia si terrà il prossimo 26 ottobre.