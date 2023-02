PROCESSO RIGOPIANO: LEGA ABRUZZO, “RISPETTO PER SENTENZA, MA DESTA PERPLESSITÀ”

TERAMO – “Le critiche di alcuni avvocati degli imputati assolti, al Vicepremier Matteo Salvini, dopo la sentenza sulla tragedia di Rigopiano, sono fuori luogo, vista anche la sensibilità e l’attenzione da sempre dimostrata nei fatti e negli atti politici sul tema giustizia dal Segretario federale della Lega. Attenderemo la pubblicazione delle motivazioni, ma non possiamo non comprendere i sentimenti dei familiari delle vittime e dei superstiti a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà.”

Così dichiarano in una nota il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo ed il membro della segreteria politica regionale Antonio Zennaro

“Matteo Salvini, anche da Ministro e da leader nazionale, è stato più volte in Abruzzo negli anni, è sempre stato vicino alle famiglie delle vittime, è l’unico politico nazionale che conosce bene il dramma vissuto. Un tremenda tragedia che ha ferito per sempre il nostro territorio. Come è giusto che sia le sentenze vanno lette nelle motivazioni, ma le perplessità sull’esito del percorso giudiziario, arrivato dopo ben 6 anni di processo, sono condivise da migliaia di abruzzesi e Matteo Salvini non ha fatto altro che esprimere un’opinione così come hanno fatto tanti cittadini”.