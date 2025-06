PRODUZIONE INDUSTRIALE: LIRIS, “ISTAT CERTIFICA IMPEGNO GOVERNO MELONI, ABRUZZO CRESCE”

ROMA – “I dati Istat sulla produzione industriale non lasciano spazio a dubbi: l’Italia sta ripartendo e questo è merito della visione e delle politiche concrete messe in campo dal Governo Meloni per il rilancio economico del Paese”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio, in merito ai dati diffusi dall’Istat che segnalano come, dopo 26 mesi di calo tendenziale, la produzione industriale è tornata a salire.

“Un segnale incoraggiante che ci spinge a intensificare gli interventi a sostegno di imprese e lavoratori. Per regioni come l’Abruzzo – osserva -, questa inversione di tendenza è cruciale. La crescita industriale si riflette positivamente su energia e beni di consumo, dimostrando l’efficacia del nostro impegno nel creare un ambiente favorevole a investimenti e innovazione”.

“Continueremo a lavorare affinché questa ripresa raggiunga ogni angolo d’Italia, portando benefici concreti a cittadini e imprese su tutti i territori”, conclude.