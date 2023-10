PROFESSIONE PROTEZIONE CIVILE: L’AGENZIA REGIONALE AL PROGRESS DI LANCIANO

L’AQUILA – L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo partecipa alla seconda edizione di “Progress: la fiera del lavoro, del sociale e della formazione”, in corso a Lanciano negli spazi di Lancianofiera, che si concluderà domenica prossima.

Quest’anno, per la prima volta, è presente l’Agenzia regionale di Protezione Civile con un’esposizione esterna dove sono posizionati mezzi ed attrezzature della Colonna Mobile regionale e uno stand interno dove i visitatori potranno acquisire tutte le informazioni relative alle attività proprie del Sistema di Protezione Civile e i giovani studenti potranno avere informazioni circa il corso di studi universitario in Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del territorio istituita presso l’Università degli Studi di L’Aquila.

“Professione Protezione civile” è il tema che il Direttore dell’Agenzia Regionale, Mauro Casinghini, insieme con dirigenti e funzionari della protezione civile abruzzese svolgerà sabato 21 ottobre alle ore 10:30 dinanzi ad un pubblico composto prevalentemente di giovani, proponendo come impegno e occasione di lavoro una delle “professioni” che il settore ha già messo in campo per prevenire, prevedere e difendersi contro le calamità naturali.