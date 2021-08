L’AQUILA – Le iniziative per l’accoglienza e la rete di assistenza per le famiglie e i bambini profughi afghani ospitati in Abruzzo.

Questo il tema dell’intervista a Maria Concetta Falivene, garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Abruzzo.

La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb a partire dalle 15.30.