PROFUGHI AFGHANI, MARSILIO: “GRANDE LAVORO PROTEZIONE CIVILE, MARSICA PUNTO RIFERIMENTO NAZIONALE”

AVEZZANO – “Un lavoro importante è quello che sta svolgendo la Protezione civile regionale che in pochissimo tempo ha allestito un hub vaccinale ad Avezzano e realizzato una tendopoli così da poter ospitare le centinaia di profughi afghani che il Dipartimento nazionale di Protezione civile e il generale Francesco Figliuolo hanno indirizzato in Abruzzo”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che ha messo a disposizione la struttura marsicana, di proprietà della Regione: “la Marsica diventa un riferimento nazionale”.

Sul posto al momento operano 80 volontari e 15 rappresentanti della protezione civile regionale che hanno allestito 100 tende in grado di ricevere i 1300 profughi il cui arrivo è previsto entro domani, oltre a personale della Croce Rossa e infermieri addetti alle vaccinazioni.

“Abbiamo realizzato un punto di convergenza in Abruzzo al fine di supportare le esigenze che sono emerse a livello nazionale dopo l’arrivo dei profughi afghani – spiega – Queste persone rimarranno 48 ore in Abruzzo, verranno vaccinate e quindi redistribuite in tutte quelle regioni che in queste ore stanno reperendo gli alberghi necessari per far completare loro il ciclo di quarantena, che dura in totale 7 giorni. Anche noi in Abruzzo metteremo a disposizione alcuni alberghi. Ringrazio i volontari e il personale della protezione civile, i rappresentanti della Croce Rossa Italiana che in queste ore stanno lavorando alacremente per garantire che tutto funzioni alla perfezione. Domani pomeriggio visiterò personalmente il centro vaccinale ad Avezzano”.

“La capacità di risposta che abbiamo dato al generale Figliuolo dimostra la nostra attenzione e la nostra vicinanza ai profughi che in queste ore sono giunti in Italia e mette in evidenza la capacità operativa che le nostre strutture sono in grado di offrire”, conclude Marsilio.