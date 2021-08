PROFUGHI AFGHANISTAN, PRIMA ACCOGLIENZA AVEZZANO: “QUI ADULTI RIPOSANO E BAMBINI GIOCANO”

AVEZZANO – “Dopo un viaggio infernale ed aver temuto per giorni di non farcela a lasciare la loro terra dove è tornato il regime talebano, i profughi afghani adulti dormono e si riposano per recuperare tranquillità e serenità per poi ricominciare una nuova vita in un Paese di cui conoscono ed apprezzano cultura ed abitudini. I bambini invece giocano e si divertono. Insomma, il clima con il passare delle ore è sempre più sereno”.

È uno di coloro che è in prima linea, il direttore dell’agenzia regionale abruzzese di Protezione civile, Mauro Casinghini, a raccontare la giornata tipo dei profughi fuggiti dall’inferno afghano ospitati nell’hub di prima accoglienza e di smistamento nell’interporto di Avezzano (L’Aquila).

Nel campo base gestito dalla Croce Rossa Italiana e dalla stessa Protezione civile, oggi ci sono oltre 1.200 persone e come sottolinea Casinghini, gli arrivi “per ora sono finiti anche in ragione delle grandissime difficoltà degli imbarchi all’aeroporto di Kabul e alla scadenza temporale per lasciare il Paese del 31 agosto”.

Secondo il programma, l’hub chiuderà entro il 2 settembre prossimo: la permanenza nell’hub è di 48 ore, cinque giorni negli alberghi a completamento dei sette giorni di quarantena.

Le persone arrivano all’aeroporto di Fiumicino “dove dopo giorni di terrore vengono accolte nel terminal cinque dove vengono tamponate e ricevono una prima assistenza – spiega ancora Casinghini – In quel momento, cominciata la quarantena di sette giorni, i profughi vengono trasferiti ad Avezzano dove vengono visitati, assistiti, accuditi e messi in lista per il vaccino, con l’ausilio di medici e mediatori e naturalmente di Pc, Cri e personale del commissario per la emergenza. Nelle 48 ore nelle tende, prevalentemente si rilassano per recuperare le forze dopo giorni terribili”.

Casinghini chiarisce alcuni elementi importanti: il protocollo prevede 48 ore al massimo nelle tende del campo base di Avezzano: poi, i profughi vengono trasferiti negli alberghi “per un soggiorno più confortevole”.

“In albergo al massimo entro cinque giorni, le famiglie vengono assegnate alle strutture autorizzate secondo il piano nazionale di ricollocamento del ministero dell’Interno che viene attuato attraverso le Prefetture”. In Abruzzo ne sono stati smistati 76, prevalentemente negli alberghi del territorio di Avezzano e della Marsica.