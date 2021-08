PROFUGHI AFGHANISTAN, SINDACI PD ABRUZZO: IMPEGNO PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA

L’AQUILA – I sindaci e gli amministratori del Partito Democratico abruzzese aderiscono alla rete della solidarietà attiva al fianco del popolo afghano.

È quanto emerso dall’Assemblea dei sindaci e degli amministratori del Pd Abruzzo che si è svolta oggi in modalità online e a cui hanno partecipato anche Lia Quartapelle, responsabile nazionale Esteri del partito, e Matteo Ricci, presidente dell’associazione ALI e coordinatore dei sindaci del Pd.

“Un impegno – ha spiegato il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina – che si tradurrà in progetti concreti di accoglienza. Emerge in queste ore quanto sia necessario che al ruolo del Ministero dell’Interno si affianchi la capacità diffusa sul territorio, di cui i Comuni sono interpreti di primo piano. Quelli del Pd nella nostra regione faranno la loro parte”.

Quartapelle ha sottolineato “il ruolo di primo piano svolto dall’Abruzzo per l’accoglienza in questo momento”, e la necessità per il futuro prossimo anche per i Comuni di “essere pronti”. Ricci ha ricordato il forte impegno del Pd a livello nazionale sin dal principio della crisi “per sostenere coloro che sono rimasti in Afghanistan e per aiutare chi dovrà gestire l’accoglienza nei territori. E’ un dovere per l’Occidente, viste le responsabilità per quanto sta accadendo”.