PROFUGHI UCRAINA, MARSILIO: “STIAMO ASPETTANDO FONDI DAL GOVERNO, COSTI A CARICO DELLE REGIONI”

L’AQUILA – “Stiamo aspettando e cercando di capire dal Governo quali strumenti ci daranno. Per ora stiamo anticipando noi i costi e le spese per gli alberghi in attesa che il Governo trasferisca i fondi necessari. Come al solito sono le regioni che se ne fanno carico”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, interpellato sulla presenza dei profughi ucraini ospitati negli alberghi e sulla possibilità di trasferirli in vista della stagione estiva.

“Non credo che la presenza dei profughi possa danneggiare la stagione turistica – ha aggiunto – Gli alberghi stanno ricevendo tante prenotazioni, abbiamo avuto già un bell’anticipo di stagione estiva, sia a Pasqua, dove gli arrivi all’aeroporto sono stati significativi, sia con la settimana della Carovana Rosa che ha riempito gli alberghi. Altrettando sta facendo Cartoon on the bay dall’1 al 9 giugno. Quindi stiamo realizzando il nostro programma di riempire la stagione di eventi e attrazioni che possano motivare le persone a venire e tornare in Abruzzo”.