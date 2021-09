PROGETTI ERASMUS+, IN ABRUZZO PER UNA SETTIMANA UNA DELEGAZIONE DA POLONIA E LITUANIA

ATRI – Il prossimo giovedì 2 settembre 2021 arriveranno in Abruzzo due delegazioni dalla Polonia e dalla Lituania in tutto 34 cittadini dalle città di Chorzow (Polonia) e Širvintus (Lituania) che si fermeranno per una settimana, nell’ambito del progetto Erasmus Plus denominato “Golden Age of Senior” promosso dall’Associazione Abruzzo Ontario di Atri. Il progetto, della durata di due anni, è finalizzato allo scambio culturale e di buone pratiche fra associazioni europee sulle azioni da intraprendere per migliorare l’integrazione sociale degli anziani, incoraggiarli ad attività collettive e ad uno stile di vita sano.

Sono state realizzate nel corso del programma diverse settimane di mobilità per ogni Paese partecipante: le delegazioni e i gruppi di Italia, Polonia e Lituania hanno avuto modo di scambiarsi numerose visite nei rispettivi paesi. La permanenza ad Atri e in Abruzzo prevede l’ospitalità delle due delegazioni che saranno coinvolte in un ricco programma di attività, workshop, visite culturali ed istituzionali. Il programma della settimana dal 2 all’8 settembre è stato messo a punto dal team dell’Associazione Abruzzo Ontario che si occupa del progetto e che lo scorso mese di Agosto è stata ospitata a Širvintus in Lituania dall’Associazione ARTtyn.

In tale occasione la sindaca di Širvintų, Živilė Pinskuvienė, ha tenuto una video conferenza con il sindaco del Comune di Atri, Piergiorgio Ferretti esprimendo l’auspicio di instaurare rapporti di cooperazione internazionale e di scambio di buone pratiche in ambito occupazionale, sociale e culturale degli anziani anche con il supporto e la guida del neocostituito Consolato Onorario della Repubblica di Lituania in Abruzzo. La delegazione polacca sarà invece guidata dall’Onorevole senatrice Maria Novak, membro del Parlamento polacco e delegata per anni dal governo alla Comunità Europea a Bruxelles, proprio in rappresentanza del Ministero degli affari sociali.

“Il progetto Golden Age of Senior – commenta il presidente dell’Associazione Abruzzo Ontario, il Prof. Antonio Di Musciano – rappresenta un’importante opportunità di crescita culturale e di cambiamento in dimensione europea promuovendo i valori dell’inclusione e della conoscenza reciproca. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri amici polacchi e lituani nella nostra bellissima terra: abbiamo lavorato come Associazione ad un ricchissimo programma di accoglienza e di eventi, con il quale vogliamo ricambiare il loro caloroso benvenuto e stiamo già lavorando a futuri progetti simili per promuovere la conoscenza dell’Abruzzo in Europa”.

Queste le tappe salienti del programma del meeting Erasmus di Atri, per la realizzazione del quale l’Associazione ringrazia sentitamente:

– il Comune, la Giunta e il Sindaco di Atri, Prof. Piergiorgio Ferretti

– il Presidente della Provincia di Teramo, Dottor Diego Di Bonaventura,

– Sua Eccellenza il Vescovo di Atri Teramo,

– il Prefetto di Teramo,

– il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto,

– il Console Onorario della Lituania per l’Abruzzo Prof. Cocciolito,

– la Protezione Civile Gruppo Alpini di Atri,

– la Corale Antonio Di Jorio di Atri

– la ASP2 del Presidente Dott.ssa Palestini e del DG Dott. Gabriele Astolfi,

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 2, arrivo delle delegazioni e accoglienza presso il Pineto Beach Village

VENERSI 3, festa e tradizioni popolari presso la Fattoria Sociale di Rurabilandia

SABATO 4, visita e incontro in Atri, Sagra della Vendemmia e concerto incontro con la cantante e campionessa d.a. Annalisa Minetti

DOMENICA 5, pellegrinaggio a Roma e Angelus del Papa e visita della città

LUNEDI 6, incontro ufficiale a Teramo con Comune, Provincia e Vescovo; in serata gran festa presso la sede della Protezione Civile con gli Alpini

MARTEDI 7, pellegrinaggio a Cascia per adorare Santa Rita; in serata gran festa di commiato con i volontari dei ‘diversamente giovani’

MERCOLEDI 8, saluti e partenza delle delegazioni per il rientro in sede