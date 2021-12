PROGETTI FUTURI E SITUAZIONE POLITICA ATTUALE: INTERVISTA AD EX ASSESSORE GATTI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 17 all’ex assessore regionale di Forza Italia Paolo Gatti, su i progetti futuri e una valutazione della situazione politica attuale nella sua provincia, Teramo e in regione.

Paolo Gatti, avvocato, figlio dello storico sindaco di Teramo Antonio Gatti, è stato assessore regionale al lavoro e Formazione con il centrodestra di Gianni Chiodi, mister preferenze, con oltre 1omila voti alle elezioni.

E’ stato in corsa per diventare giudice non togato della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, “boicottato” dalla Lega in Regione, è stato poi nominato direttore generale di ‘Giulianova patrimonio’, società in house del Comune di Giulianova. Uscito dalla politica attiva, dopo la sconfitta alle elezioni comunali di Teramo, sembra ora ritornato in pista in occasione delle elezioni provinciali di Teramo per il rinnovo del consiglio, dove la lista civica Renew Teramo, costruita da Gatti assieme all’ex deputato Cesare Sottanelli, ora coordinatore regionale di Azione, in appoggio al presidente del centrodestra Diego Di Bonaventura, ha eletto ben 4 consiglieri, contro i 3 della lista dei partiti del centrodestra.