PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA, LEGA PESCARA: “20 MILIONI PER CAPOLUOGHI E CITTA’ METROPOLITANE”

PESCARA – Sono 20 i milioni di euro di contributi previsti dal decreto del Presidente dei ministri del 21 gennaio scorso per progetti di rigenerazione urbana dei capoluoghi di Provincia e città metropolitane e ben 11 progetti proposti dal Comune di Pescara.

Gli interventi per migliorare la qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale riguardano la manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, o del miglioramento delle stesse, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, culturali, educativi e didattici, la promozione di attività culturali e sportive e la mobilità sostenibile.

“Siamo soddisfatti del lavoro meticoloso svolto dagli uffici – dichiarano Vincenzo D’Incecco capogruppo Lega in Consiglio Comunale, Massimo Pastore presidente della commissione lavori pubblici, Marcello Antonello presidente del consiglio comunale e tutto il gruppo consiliare – e siamo davvero soddisfatti di poter partecipare a un bando che, qualora venisse approvato, e ce lo auguriamo vivamente, porterebbe 20 milioni di euro nelle casse della nostra città per cambiare il suo volto rimanendo però fedele a se stessa e restituirle la sua bellezza come abbiamo spesso detto in campagna elettorale. La Lega è sempre al lavoro per la nostra splendida città perché merita di essere preservata e migliorata in tutti i suoi aspetti” chiosano i leghisti.

In particolare, quattro sono gli interventi di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per fini sociali: Riqualificazione energetica degli Edifici Erp di via Carlo Alberto dalla Chiesa comparto Nord (per un importo di 2.100.000,00 euro), riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici Erp di via Caduti per Servizio (2.900.000,00 euro), riqualificazione Borgo Marino Sud, Villaggio Alcyone e Piazza IV Novembre (2.000.000,00 euro) e recupero di iuna struttura di Via Valle Furci ai fini sociali dove dovrebbe essere realizzata una struttura per i padri separati fortemente voluta dal presidente della Commissione Politiche Sociali, Maria Rita Carota (350.000,00 euro).

Due quelli per la promozione di attività sportive ovvero sono previsti lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, dei campi “Adriano Flacco”, “Ettore D’Agostino” e “Rocco Febo” (importo complessivo 1.600.000,00), mentre saranno lavori di adeguamento alle normative Coni quelle per il Palazzetto dello Sport “Ciro Quaranta”, “Simona Cornacchia” e “Giovanni Paolo II” (1.500.000,00 euro complessivi).

Sempre due gli interventi di manutenzione di strutture per la promozione di attività culturali con la riqualificazione del Waterfront Fluviale (3.800.000,00 euro) e quella di piazza Alessandrini e Media Museum (1.900.000,00 euro).

Il miglioramento con fine ambientale di via Valle Fuzzina, il recupero di Fonte Borea, il completamento del Parco Archeologico del Colle del Telegrafo e di un tratto di via del Circuito prevedono un investimento di 550.000 euro.

Per gli interventi di mobilità sostenibile sono previsti 1.900.000,00 di euro complessivi per la riqualificazione del Lungomare Nord e Sud e di Piazza Sacro Cuore e Corso Umberto per 1.400.000,00.