PROGETTO CASE: AL VIA RISCOSSIONE DELLE BOLLETTE ARRETRATE DEL 2018-2021

L’AQUILA – Avviate le procedure di verifica e controllo dei contabilizzatori individuali di gas e acqua calda di tutti gli alloggi del progetto CASE. Il Comune dell’Aquila ha incaricato la ditta Implanet srl per il servizio di lettura.

“Per gli alloggi con contabilizzatori posizionati internamente all’alloggio – dichiara l’assessore alle Opere Pubbliche, Vito Colonna – verrà lasciato un avviso con seconda data di passaggio e con un recapito telefonico per concordare un appuntamento”.

Inoltre, a partire da oggi inizierà la spedizione delle bollette per il rimborso delle spese di riscaldamento relative al periodo dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2021. Le somme richieste sono da considerarsi un acconto basato sui giorni di occupazione e sulla superficie dell’alloggio. Seguirà un conguaglio elaborato in base ai consumi effettivi nel periodo considerato.

Per gli importi superiori a 200 euro, l’amministrazione comunale ha suddiviso gli avvisi di pagamento in rate con cadenza bimestrale. “Questo provvedimento – spiega l’assessore Colonna – è indirizzato a facilitare le famiglie nel pagamento graduale e regolare di quanto il Comune ha già anticipato per il riscaldamento degli appartamenti, al fine di evitare somme eccessive nel momento del conguaglio”.