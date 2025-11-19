PROGETTO CASE L’AQUILA: COMUNE AVVIA LE LETTURE PERIODICHE DEI CONTATORI DI GAS E ACQUA CALDA

L’AQUILA – L’Assessorato alle Opere pubbliche rende noto alla cittadinanza aquilana che a partire da lunedì 17 novembre sono iniziate le letture periodiche dei contabilizzatori per gas e acqua calda sanitaria nei progetti C.A.S.E.

Gli interventi saranno realizzati dagli operatori della società Implanet srl, muniti di tesserino identificativo per conto del Comune dell’Aquila.

