PROGETTO CASE L’AQUILA: COMUNE SOLLECITA ARRETRATI PER OLTRE 400MILA EURO AGLI ASSEGNATARI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila chiede il pagamento di 424mila euro a 633 assegnatari del Progetto Case per canoni di locazione e compartecipazione non pagati in riferimento al periodo 2020-2024. Lo prevedono due determinazioni dirigenziali di ieri. “Il SED SpA”, si legge nelle delibere, “ha elaborato degli elenchi di nominativi, sulla base delle risultanze della Banca Dati nella quale sono stati inseriti tutti i canoni dovuti a titolo di compartecipazione, nei vari periodi di vigenza delle richiamate deliberazioni di Consiglio comunale n. 172/2011 e n. 29/2015”.

“A seguito di vari controlli e verifiche dei pagamenti effettuati, anche al di fuori del conto corrente postale dedicato, risulta un elenco di nominativi con contratto di assegnazione alloggio non più attivo e con posizioni di morosità del canone di compartecipazione periodo 2020-2024. Si è proceduto pertanto ad inviare i solleciti”, si legge negli atti dell’ente locale. Si tratta di cartelle certamente contestabili dal giudice di pace ma stavolta non potrà essere eccipita la prescrizione.