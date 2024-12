L’AQUILA – Nuovo affondo del Comune contro i presunti morosi delle bollette di acqua e gas del Progetto Case dell’Aquila, dopo la richiesta di circa 180 mila euro agli eredi degli assegnatari scomparsi.

Stavolta, però, l’affare si ingrossa e pure di parecchio visto che l’ente vuole incassare ben due milioni di euro da 791 persone dopo aver spedito le diffide ad adempiere.

Insomma un “regalo di Natale” davvero poco gradito che sarà causa quasi certamente di una battaglia legale. Le annualità in questione sono 2017-2018-2019-2020 (fino a settembre), per un importo di 2.001.259,62 euro, comprensivo della quota interessi e delle spese di spedizione recuperate. Qui non dovrebbero esserci problemi di prescrizione visto che si tratta di annualità recenti.

“Con specifiche note”, si legge nella determina dirigenziale, “sono state inviate agli assegnatari degli alloggi, tenuti alla corresponsione degli oneri richiesti dall’Amministrazione, prima le richieste di pagamento e poi, in caso di mancati pagamenti, i solleciti, in particolare, per le spese relative ai canoni di locazione, periodo di calcolo gennaio 2017-settembre 2020 (maxi sollecito emissione del 22/06/2021), con l’avvertenza che in mancanza dell’adempimento richiesto sarebbe stato avviato il procedimento di ingiunzione, salvo l’avvio di procedimenti di sfratto”.