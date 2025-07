PROGETTO CASE SANT’ELIA: “ASCENSORE ROTTO DA MAGGIO”, RESIDENTI SCRIVONO A PREFETTO DELL’AQUILA

L’AQUILA- Al Progetto case della frazione aquilana di Sant’Elia l’ascensore non funziona dal 27 maggio e i residenti, una trentina, infuriati, hanno scritto una nota al Prefetto del capoluogo di regione per informarlo e farlo intervenire.

“Visto che ci sono gli stessi ascensori in altri fabbricati ormai dismessi, peraltro tantissimi”, si legge nel documento, “non è possibile, sia pur momentaneamente in attesa del pezzo nuovo, prenderne uno di questi da una ditta specializzata e rimetterlo in funzione? Nel complesso ci sono persone anziane, persone che non deambulano bene e tanto tanto altro ancora”. “È troppo chiedere questo?”, scrivono ancora i residenti nella pec inviata il 1° giugno, confidando in una manutenzione migliore.

Pochi giorni fa, tra l’altro, un’ anziana è rimasta chiusa in ascensore con la borsa della spesa per mezzora in una abitazione popolare dell’Ater. E, inoltre, non sono pochi gli interventi di questo genere dei vigili del fuoco nei vari appartamenti privati ed edifici pubblici.