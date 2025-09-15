PROGETTO CASE TEMPERA: SINISTRA ITALIANA L’AQUILA, “CONDIZIONI SANITARIE INTOLLERABILI”

L’AQUILA – “Nel Progetto CASE di Tempera la condizione igienico-sanitaria è diventata intollerabile.” dichiarano Giacomo Pio, responsabile organizzazione provinciale di Sinistra Italiana L’Aquila, e Pierluigi Iannarelli, segretario comunale di Sinistra Italiana L’Aquila.

“I tetti sono infestati dai piccioni, balconi e spazi comuni sono ricoperti di escrementi, l’aria è spesso irrespirabile e i rischi per la salute pubblica sono evidenti. Chi abita agli ultimi piani non può aprire le finestre, mentre agli altri cadono addosso gli escrementi dalle persiane sovrastanti. Tutti i residenti sono colpiti, nessuno escluso.”

“Particolarmente drammatica è la situazione della piastra n. 3 – proseguono Pio e Iannarelli –, dove gli ascensori sono fuori servizio da tempo: due impianti completamente inutilizzabili, anche a causa della presenza di escrementi che hanno compromesso il funzionamento. Anziani e persone con difficoltà motorie – spiegano – vivono quotidianamente un disagio inaccettabile.”

“Nonostante il pagamento delle spese condominiali venga regolarmente richiesto dal Comune, i residenti si trovano in condizioni di abbandono e sono costretti a ripulire da soli i propri spazi, inalando odori insalubri. Le testimonianze raccolte da Abruzzo Sera mostrano in modo inequivocabile il degrado in cui si trovano queste abitazioni.”

“Questa situazione dimostra il fallimento strutturale e gestionale dei Progetti CASE, pensati come soluzione temporanea e oggi trasformatisi in ghetti che aggravano le fragilità sociali.” “Per noi di Sinistra Italiana L’Aquila non è più rinviabile una scelta di coraggio:avviare un piano di dismissione progressiva dei Progetti CASE, partendo dalle situazioni più gravi come Tempera;ricollocare i residenti nel vasto patrimonio edilizio comunale e pubblico oggi inutilizzato, che può garantire condizioni di vita dignitose, sicure e sostenibili;attivare subito interventi di bonifica e manutenzione, nell’attesa del superamento definitivo di queste strutture”.

“Non è accettabile – concludono – che, a quasi 16 anni dal terremoto, migliaia di persone vivano ancora in alloggi nati come provvisori e divenuti trappole di degrado e insalubrità. È tempo di restituire dignità, salute e sicurezza a chi abita questi quartieri e di ridare senso alle politiche abitative del Comune. Sinistra Italiana L’Aquila sarà voce, presidio e azione. Perché la dignità non è negoziabile.”