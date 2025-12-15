PROGETTO CIVICO ITALIA ALL’AQUILA: ONORATO, “SERVE UNA NUOVA VISIONE DI PAESE”

L’AQUILA – Dopo le tappe di Potenza e Palermo dei giorni scorsi, oggi Progetto Civico Italia arriva in Abruzzo, all’Aquila.

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e promotore della nuova rete nazionale di amministratori, ha partecipato all’incontro organizzato da Gianni Padovani ed Enrico Verini, consiglieri comunali di centrosinistra, all’Ance Aquila alla presenza di associazioni della società civile, comitati civici e amministratori territoriali di tutta la regione.

“La rete di Progetto Civico Italia – ha detto – continua ad allargarsi ogni giorno e in modo naturale. C’è un mondo fatto di amministratori locali concreti e credibili, ma anche di cittadini, comitati e associazioni civiche, che non si rassegna. Un mondo che non si riconosce nell’attuale governo ma che non è soddisfatto dell’attuale offerta politica del centrosinistra. Queste persone sono un valore aggiunto, una risorsa preziosa, e insieme abbiamo la responsabilità di costruire dal basso, parlando di temi concreti e quotidiani, una valida alternativa alla Meloni per dare una visione di Paese per i prossimi 30 anni”.

“Oggi questa visione non c’è. Nel Paese come in Abruzzo, dove possiamo prendere come esempio il tema del turismo e dello sviluppo. Qualcuno qui si è posto l’interrogativo su come si possano valorizzare le oltre 51 milioni di presenze turistiche di Roma? No. E l’esperienza del Giubileo in Abruzzo, dove c’è l’unica Porta Santa fuori da Roma, ne è la prova. Possiamo allargare il discorso alle infrastrutture, alle industrie, ai giovani che scelgono di andare all’estero perché non credono più nel nostro Paese. Sono problematiche, vere emergenze, che riguardano i cittadini di Palermo che abbiamo incontrato ieri, i cittadini de L’Aquila ma anche quelli di Udine”.

All’iniziativa hanno partecipato Alessandro Carbone (Progetto Civico ‘Spazi Liberali per Chieti’), il professor Piero Carducci (economista e docente), Carlo Costantini (consigliere comunale di Pescara), Fabrizio D’Alessandro (sindaco di Barisciano), Camillo D’Angelo (presidente della provincia di Teramo e sindaco di Valle Castellana), Valdo Di Bonaventura (assessore comunale all’Ambiente di Teramo), Andrea Marino (assessore allo Sport e alle Politiche giovanili di Popoli Terme), Velia Nazzarro (consigliera comunale di Carsoli), Antonello Passacantando (presidente Coni Abruzzo), Francesca Pompa (presidente della One Group) e Andrea Spacca (operatore turistico Welcome AQ).