PROGETTO CONVENTUS A CIVITARETENGA: DAL 3 AL 5 MAGGIO IL MEETING “ARTE È PARTECIPAZIONE”

L’AQUILA – Dal 3 al 5 maggio presso il Comune di Navelli e la frazione di Civitaretenga, in provincia dell’Aquila, si terranno tre giornate professionali di studio rivolte ai professionisti del settore culturale e agli enti del territorio. L’evento porta il titolo “Arte È Partecipazione” ed è dedicato a rileggere i processi di rigenerazione urbana integrando i contributi più istituzionali con un fondamentale apporto pragmatico di chi sviluppa sul terreno le esperienze di rigenerazione e di coinvolgimento delle comunità.

Le giornate studio sono a cura della sezione Outdoor Arts & Circo di Doc Servizi (OCA Doc), in collaborazione con Outdoor Arts Italia (ex FNAS) e si inseriscono nel progetto C.On.Ven.T.U.S voluto dalla Cooperativa di Comunità “Oro Rosso” e sostenuto da Creative Living Lab Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il programma complessivo prevede presentazioni, tavole rotonde, opportunità di formazione e networking e un importante appuntamento di confronto tra compagnie, artisti e altri operatori culturali. L’evento apre alle 18.00 di venerdì 3 maggio con un keynote speech curato da Laura Barreca, direttrice del museo civico di Castelbuono e professoressa di storia dell’arte dell’Accademia di belle Arti di Catania. A seguire una serie di attività informali per conoscere il territorio, scaldare le relazioni e prepararsi ad entrare nel vivo dell’evento.

Sabato 4 la giornata sarà aperta da Massimiliano D’Innocenzo, presidente della Cooperativa di Comunità “Oro Rosso” capofila di progetto e dagli altri partner: il Comune di Navelli, l’Università degli Studi dell’Aquila, il Teatro Stabile d’Abruzzo e la Fondazione Silvio Salvatore Sarra.

La mattinata si concluderà con le due tavole rotonde sulla rigenerazione urbana e sui modelli cooperativi a supporto della progettazione di comunità.

Nel pomeriggio il Forum delle Comunità Artistiche darà uno spazio di confronto e condivisione a tutti coloro che lavorano attivamente e sviluppano progetti in aree interne o marginali. Questa azione si innesta nel solco del programma Verso Sud, nato in seno alla Rete Doc, per contribuire a creare un territorio di incontro, ascolto, scambio e messa in rete di artisti, compagnie, operatori e progetti artistici di comunità.

Per chi si ferma fino a domenica, la mattina di domenica 5 sono previsti 3 laboratori sulla progettazione e il fundraising rivolti ai professionisti del settore.

I laboratori sono gratuiti e rappresentano un’opportunità interessante per chi opera nella progettazione artistica di territorio.

Per chi fosse interessato nella pagina dell’evento del sito www.conventus.it si trovano dettagli e aggiornamenti su programma, relatori e contesto tematico oltreché le informazioni pratiche per la partecipazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’organizzazione scrivendo alla mail [email protected] o telefonando al 347 7153465.