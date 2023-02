PROGETTO ERASMUS: 15 ALUNNI DELL’ISTITUTO DI SAN DEMETRIO-ROCCA DI MEZZO A MALTA

SAN DEMETRIO -Investire sulla mobilità europea degli studenti per un’istruzione e una formazione inclusive e di alta qualità, così come sull’apprendimento delle lingue straniere al fine di fornire ai giovani le competenze necessarie per la comprensione interculturale e una partecipazione attiva alla società democratica.

Questo il cuore del programma Erasmus+ 2021-2027, curato dalla professoressa Antonella Calcagni, referente regionale internazionalizzazione Usr Abruzzo, cui hanno aderito, consorziandosi, per il momento 30 scuole abruzzesi e che ha consentito a 15 alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Cesira Fiori San Demetrio-Rocca di Mezzo di soggiornare a Malta per una settimana, dal 15 al 21 gennaio scorso, nell’ambito di un progetto didattico linguistico.