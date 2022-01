PROGETTO INI PER DISAGIO GIOVANILE DURANTE PANDEMIA: INTERVISTA A DOTTORESSA ALIBERTI, DIRETTA

L’AQUILA – Intervista in diretta streaming alle ore 12.30 alla dottoressa Maria Nicoletta Aliberti, neuropsichiatra infantile, del Gruppo Ini, Istituto Neurotraumatologico Italiano, che ha una importante divisione a Canistro, in provincia dell’Aquila.



La Ini ha varato l’innovativo progetto Amazoon, in funzione in tutte le strutture, messa a punto dal Centro Scienze riabilitative e diagnostiche per l’età evolutiva. Prestazioni offerte a genitori, fratelli e sorelle di bambini e ragazzi con disabilità: il nuovo servizio di web-care permetterà ogni giorno di raggiungere tutti i pazienti più vulnerabili che, per ragioni precauzionali, legate alla pandemia del covid-19, non possono essere curati in presenza.

Gli incontri si svolgono su una piattaforma on-line Zoom o Skype, a cadenza settimanale: un incontro individuale di 45 minuti e 5 incontri di gruppo della durata di 2 ore. La partecipazione di entrambi i genitori è consigliata per una maggiore efficacia del percorso ma non è obbligatoria. Responsabili del progetto sono oltre ad Aliberti, Fabiana De Iorio psicologa e psicoterapeuta, e Claudio Marrella, psicologo.

Il Gruppo Ini , fondato dal compianto professor Delfo Galileo Faroni, da oltre 70 anni opera in Abruzzo, Lazio e nel centro-sud Italia, con 10 strutture sanitarie, oltre 1200 posti letto e circa 2mila dipendenti. A Canistro è convenzionata nella mono specialistica in ortopedia e riabilitazione con il sistema sanitario nazionale.