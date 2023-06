PESCARA – Volge al termine “con ottimi risultati” il progetto comunitario Interreg Italia-Croazia “Frame(S)port”, per la valorizzazione e il potenziamento dei piccoli porti dell’Adriatico che vede come capofila l’Arap, l’Azienda Regionale Attività Produttive.

Il progetto, che conta un unico partner per ogni regione italiana e croata, ha previsto la costituzione, da parte di Arap, di un Innovation Lab finalizzato alla valorizzazione e potenziamento dei piccoli porti dell’Adriatico, coinvolgendo cittadini, associazioni culturali e studenti degli Istituti scolastici del territorio, imprese e organizzazioni i quali hanno partecipato alle attività volte al recupero, sostenibilità ed attrattivitá delle piccole aree portuali.

Nell’ambito di Framesport, una opportunità per fare il punto sulle attività svolte è stata rappresentata dall’evento che si è svolto nei giorni scorsi a Pollutri (Chieti), in una intensa mattinata con gli studenti del liceo scientifico dell’ istituto “Mattioli-D’Acquisto” di San Salvo che, già nei mesi scorsi, avevano partecipato a diverse iniziative alla scoperta degli antichi mestieri del mare e delle caratteristiche socio-economiche dei territori costieri. La giornata si è conclusa con un percorso in bike sulla “Via Verde Costa dei Trabocchi”, un momento interessante e di sensibilizzazione alla tematica della mobilità sostenibile sui sentieri presenti sulla costa adriatica. A seguire una lezione con una guida ambientale all’interno dei sentieri della Riserva Regionale del bosco di Don Venanzio.

Per l’occasione, ne “La casina del Bosco di Don Venanzio”, è stata presentata anche la piattaforma informatica che permetterà un monitoraggio delle aree portuali, questo alla presenza tra gli altri, di Nicola Campitelli, assessore regionale all’Ambiente, Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega, Antonio Morgante, direttore generale di Arap e Gianni Cordisco, componente del Cda.

Nel corso dei lavori al centro del dibattito c’è stato l’aspetto ambientale.

L’assessore regionale all’Ambiente Nicola Campitelli ha spiegato: “La Regione Abruzzo è molto attenta alle tematiche ambientali, secondo l’Ispra siamo la seconda regione più performante da questo punto di vista. Con l’avvio del processo della transizione ecologica abbiamo diversi obiettivi importanti da raggiungere entro il 2030: tra questi la riduzione del 55% dell’emissione C02 rispetto al 1990. Per noi è un obiettivo strategico e vogliamo centrarlo. Siamo la regione verde d’Europa, con tre parchi nazionali, ma siamo anche tra le più importanti in Europa per numero di aree industriali. Per questo, se da un lato la transizione ecologica è fondamentale, è altrettanto vero che non può diventare uno stillicidio per le aziende. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le esigenze ambientali e la salute delle imprese che non possono all’improvviso soddisfare i nuovi parametri”.

Il consigliere regionale Bocchino ha sottolineato l’importanza del progetto comunitario che vede come capifila l’Arap, “sempre attenta in tema di progresso anche con altre iniziative” e rivolgendosi agli studenti ha aggiunto: “Per me è un piacere poterne parlare davanti a voi ragazzi, è importante per le istituzioni avere un confronto diretto con le nuove generazioni e vi esorto ad impegnarvi, a porvi un obiettivo e perseguirlo sempre e costantemente”.

Il direttore generale di Arap, Morgante, ha sottolineato: “Abbiamo deciso di portare avanti un progetto complesso per far comprendere quanto siano importanti i piccoli porti in Abruzzo per il collegamento tra la costa e le aree interne, a livello turistico, ambientale ed energetico. Siamo tra i principali promotori di una nuova strategia energetica, soprattutto nell’ambito della rivoluzione dell’idrogeno, a cominciare dalle piccole e medie imprese”.

Come ha spiegato Cordisco, “il nostro obiettivo è quello di ampliare le veduta in tema di sostenibilità. Ringrazio l’Assessorato regionale che ha creduto in questo progetto, perché oggi anche grazie a questa sinergia con la Regione, verso un nuovo piano di sviluppo che parte dall’idrogeno, possiamo puntare ad una energia sostenibile e pulita”.

