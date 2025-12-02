PROGETTO NOEMI: A NATALE DONI SOLIDALI A FAVORE DEI BAMBINI CON DISABILITA’ GRAVI

GUARDIAGRELE – Con l’arrivo del Natale torna una delle iniziative più attese e significative di Progetto Noemi: i Doni Solidali. Un’iniziativa nata per trasformare la donazione di un prodotto natalizio in un contributo fondamentale a favore di Progetti che racchiudono vitale importanza accanto a coloro che ogni giorno affrontano sfide complesse.

Il ricavato sarà destinato a sostenere progetti, servizi e iniziative che garantiscono assistenza, dignità e qualità di vita ai bambini con disabilità gravi e gravissime.

Per richiedere i doni solidali basta telefonare o inviare un messaggio su WhatsApp al numero +39 331 1228908. Accanto alla proposta dei doni solidali, Progetto Noemi può contare su una rete di volontari e attività commerciali che si sono messe a disposizione. Una rete che, ogni anno, cresce e si rafforza, testimoniando un territorio che risponde con amore e generosità.

“Ogni panettone, ogni barretta, ogni gesto – afferma l’Associazione – si trasforma in un abbraccio concreto alle nostre famiglie. A chi dona, chiediamo una sola cosa: scegliere con il cuore. Perché la vera magia del Natale è quella che arriva dove serve davvero. Insieme siamo in grado di fare la differenza, Senza mai arrendersi. Con l’iniziativa dei Doni Solidali e grazie alla rete di referenti presenti sul territorio, Progetto Noemi rinnova ancora una volta il proprio impegno: essere accanto ai bambini più fragili e garantire loro ciò che meritano: cura, attenzione e un futuro virtuoso”.

I Doni solidali Progetto Noemi

● Panettone artigianale (classico o con gocce di cioccolato – 1 kg)

Donazione minima: 20 €

● Barretta di cioccolato (al latte o fondente – 100 g)

Donazione minima: 10 €

Ecco i punti dove è possibile ordinare panettoni e cioccolato solidale:

GUARDIAGRELE

● Impress Snc, via Antonio Gramsci 23 – 0871 84504

● CiakCity Cinema, Largo Pignatari 9 – 327 445 4831

● Barberia Di Sciascio, via Roma 23 – 327 567 8438

LANCIANO

● Veronica (volontaria referente) – 320 695 3808

● Francesca La Pietra (volontaria referente) – 366 603 8876

PESCARA

● Acme Fumetti, Via Palermo 104 – 392 725 2282

CHIETI

● Angela (volontaria referente) – 333 500 1699

● Mariella (volontaria referente) – 342 181 8517

CUGNOLI

● Venere (volontaria referente) – 388 693 2726

MONTENERODOMO

● Franca (volontaria referente) – 333 8427973

LAMA DEI PELIGNI / CASOLI

● Rocco (volontario referente) – 348 930 0248

PENNADOMO

● Patrizia (volontaria referente) – 328 335 8582

TRENTINO ALTO ADIGE

● Piccole Pesti… Crescono, Via O. Barattieri 18, Rovereto (TN) – 375 526 2367