PROGETTO NOEMI: CONSEGNA DONI SOLIDALI AI BAMBINI DELL’OSPEDALE DI PESCARA

PESCARA – In occasione del Natale, l’Associazione Progetto Noemi annuncia che, come ogni anno, ci sarà la consegna dei doni solidali ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, Sub- Intensiva Pediatrica, UTIE e Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Civile Santo Spirito di Pescara.

Il 23 dicembre, dalle ore 10.30, il team di volontari e membri dell’Associazione, insieme agli amici clown dell’Associazione Pronto Sorriso, donerà un tocco di magia e calore natalizio ai piccoli pazienti e famiglie che affrontano sfide straordinarie ogni giorno.

In un periodo dell’anno in cui la solidarietà è al centro delle nostre attenzioni, Progetto Noemi desidera diffondere un messaggio di amore e sostegno, dimostrando che anche i gesti più piccoli possono fare una grande differenza. Un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dai generosi donatori ai volontari che dedicano il loro tempo e il loro cuore a sostegno delle disabilità gravissime pediatriche”, afferma il presidente Andrea Sciarretta.