PROGETTO “PARCOVIE 2030”: SOTTOSCRIZIONE DEL PARTENARIATO IN CONSIGLIO REGIONALE

L’AQUILA – Questo pomeriggio, alle ore 17, si terrà il primo appuntamento dedicato all’evento “La Transumanza che unisce”.

Palazzo dell’Emiciclo ospiterà i Presidenti delle Assemblee legislative italiane coinvolti nel progetto “Parcovie 2030” per la sottoscrizione del partenariato.

I Presidenti, coordinati da Roberto Ciambetti (Presidente Consiglio regionale del Veneto), saranno accompagnati dal Presidente Lorenzo Sospiri in una breve visita del Palazzo per poi riunirsi nella “Sala Spagnoli” (Piano 0) per la sigla del progetto di cooperazione interregionale.

Hanno confermato la presenza i Presidenti dei consigli regionali di Basilicata e Puglia, oltre al Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo. Presenti anche numerosi componenti del tavolo tecnico “Parcovie 2030”.