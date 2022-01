PROGETTO PILOTA PATTO TRIGNO-SINELLO: PROROGATA SCADENZA AVVISI PUBBLICI PER PRESENTAZIONE PROGETTI

L’AQUILA – Il grande interesse e la partecipazione riscontrata in occasione degli incontri e dei webinar organizzati per la presentazione degli avvisi pubblici, ha motivato la Società Consortile Trigno-Sinello, in qualità di Soggetto Responsabile dell’attuazione del Patto territoriale del Comprensorio Trigno-Sinello, a spostare la scadenza dal 10 gennaio 2022 al 17 gennaio 2022 alle ore 17.00.

Gli avvisi pubblici sono finalizzati alla preselezione di interventi pubblici e privati per la definizione del Progetto Pilota dell’area Trigno-Sinello da candidare al Bando del Ministero dello Sviluppo Economico che scadrà il prossimo 15/02/2022.

L’obiettivo degli avvisi, in continuità con le attività svolte negli ultimi anni dal Patto Trigno-Sinello, è il riposizionamento dell’offerta turistica del comprensorio come destinazione per il turismo attivo ed esperienziale in linea con le attuali esigenze del mercato in materia di sicurezza, flessibilità, prossimità, sostenibilità ed autenticità, tutto questo unito ad elevati standard di qualità, fruibilità e connessione digitale.

Il Progetto Pilota rappresenta una concreta opportunità per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e per accrescere e migliorare la dotazione infrastrutturale a servizio del territorio.

Possono partecipare enti locali e privati che hanno sede nell’area di riferimento, che si estende dalla costa, a ridosso del confine tra Abruzzo e Molise, verso l’interno, lungo le vallate del Trigno e del Sinello. Il territorio comprende 52 Comuni, nelle Province di Chieti (30 Comuni), Campobasso (10 Comuni) e Isernia (12 Comuni).

Le domande devono pervenire al Patto Territoriale Trigno-Sinello entro e non oltre le ore 17.00 del 17 gennaio 2022.