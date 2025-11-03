PROGETTO PISTA CICLABILE LUNGO L’ASSE FLUVIALE: LA LEGA DI SPOLTORE ESPRIME SODDISFAZIONE

PESCARA – “Accogliamo con soddisfazione la notizia del progetto della pista ciclabile lungo l’asta fluviale che partendo da Pescara attraverserà le vicine frazioni di Villa Raspa e Santa Teresa di Spoltore. L’iniziativa, inserita nel programma delle strategie territoriali dell’Area Urbana Funzionale (AUF) di Pescara, rappresenta un passo importante per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio”.

Così il circolo Lega di Spoltore: “Si tratta di un intervento pensato comunque già anni fa. Nel 2016 – fa presente la Lega di Spoltore – l’allora consigliere comunale Francesco Zampacorta, oggi esponente del nostro partito, presentò una mozione in Consiglio chiedendo l’inserimento di Spoltore nel tracciato ciclopedonale esistente lungo la sponda sud del fiume Pescara. La sua proposta puntava a collegare Villa Raspa e Santa Teresa con la città di Pescara, attraverso un ponte in legno ciclopedonale tra le due sponde del fiume. La mozione, che fu approvata, conteneva una visione moderna di sviluppo sostenibile e interconnessione tra territori, prevedendo anche il riutilizzo dei piloni in cemento armato sotto la Statale 16 per ridurre i costi e ottimizzare l’opera. In quell’atto, Zampacorta evidenziava anche la necessità di una sinergia istituzionale tra Comune di Spoltore, Comune di Pescara, Provincia e Regione, anticipando di fatto lo spirito di collaborazione che oggi caratterizza il programma AUF”.

“A distanza di quasi dieci anni, – conclude la Lega – vedere quel progetto riprendere vita e inserirsi in un piano territoriale di più ampio respiro, che coinvolgerà anche altri centri, rappresenta motivo di orgoglio. Vigileremo ora affinché l’opera venga realizzata in tempi certi e con la massima attenzione alla funzionalità e alla sicurezza”.