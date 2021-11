PROGETTO PROMOSPORT: SARÀ L’ISTITUTO COMPRENSIVO COMENIO DI SCOPPITO CAPOFILA IN PROVINCIA L’AQUILA

L’AQUILA – Sarà l’Istituto Comprensivo Comenio di Scoppito a rappresentare la provincia de L’Aquila per le attività del progetto finanziato dal Dipartimento Sport del Governo.

È questa la risposta di ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Promozione Sociale – riconosciuto dal CONI, per la ripartenza post covid, grazie al finanziamento ottenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto Promo-Sport.

Si tratta di un progetto che mira a promuovere, attraverso la pratica sportiva, i valori delle pari opportunità e a contrastare ogni forma di discriminazione, favorendo l’integrazione dei soggetti con disabilità, delle minoranze etniche e di altri gruppi vulnerabili.

“Lo sport non è solo agonismo ma anche, e soprattutto, veicolo di sani valori ed inclusione sociale” afferma il presidente regionale dell’ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo, “è nostro dovere sviluppare la pratica sportiva come mezzo di coesione sociale e finalizzata allo sviluppo di abilità comunicative e relazionali, soprattutto dopo un periodo buio per i rapporti interpersonali”.

“Lo sport e la sua attività motoria rappresentano un essenziale valore formativo per la scuola” – sostiene il Dirigente Scolastico Gilberto Marimpietri dell’Istituto Comprensivo Comenio di Scoppito (AQ), “in particolare nell’infanzia e nella primaria, dopo le tante restrizioni imposte dalla pandemia, è necessario riaprire le porte della scuola alla pratica sportiva in tutte le sue accezioni, anche e soprattutto in un’ottica inclusiva e relazionale”.