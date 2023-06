PROGETTO SCUOLE “MUSICA PER CRESCERE” ALL’AQUILA: SUCCESSO DELL’INIZIATIVA DELLA BARATTELLI

L’AQUILA- Un successo straordinario ha fatto registrare il progetto Scuole “Musica per crescere” che la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” ha realizzato nel corso dell’anno scolastico appena concluso. L’atto finale è stata la realizzazione dell’opera “La Cenerentola” di Rossini in una speciale elaborazione realizzata da Nicola Gaeta e Stefano Baiocco che ha previsto la partecipazione diretta degli studenti per le parti corali e strumentali.

Protagonisti dell’evento conclusivo sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito. Durante l’anno scolastico alcuni docenti, in particolare quelli di educazione musicale, hanno costituito all’interno dell’istituto gruppi corali e strumentali che sono stati coinvolti poi nella messa in scena finale, presentata al pubblico lo scorso 13 giugno all’Auditorium del Parco a L’Aquila.

Con la direzione di Nicola Gaeta e la voce guida di Stefano Baiocco, i giovanissimi che hanno formato l’Orchestra ed il Coro dell’Istituto Comenio hanno condiviso il palco con musicisti professionisti: Luca Giuliani al clarinetto, Marco Nucci al flauto, Andrea Granati al corno, i violinisti Andrea Petricca e Luvi Gallese, la violista Francesca Sbaraglia, la violoncellista Margherita Paci, il contrabbassista Giovanni D’Eramo.

I ruoli principali dell’opera come Cenerentola e il Principe sono stati interpretati da Chiara Boccabella e Agostino Benedetto.

“Un momento di alto valore artistico e didattico – ha dichiarato in una nota il Dirigente Scolastico Gilberto Marimpietri – non solo per gli alunni ma anche per le famiglie presenti in sala. Il progetto, grazie alla preziosa collaborazione della Barattelli, ha permesso all’istituto comprensivo di attivare laboratori e corsi di musica strumentale e vocale di assoluta qualità, garantendo quel salto di qualità che ci consentirà di programmare nuovi obiettivi ancora più ambiziosi, partendo dalla diffusione alle nostre alunni e ai nostri alunni della musica e del suo straordinario patrimonio culturale”.

Il progetto “Musica per crescere” ha coinvolto centinaia di studenti, con varie forme: laboratori pratici, partecipazione a concerti ed eventi sia a scuola che in Auditorium, formazione guidata e collaborazione con musicisti professionisti. Oltre all’Istituto Comenio di Scoppito, hanno aderito al progetto l’Istituto Comprensivo “Rodari” dell’Aquila, l’Istituto Comprensivo “Fiori” di San Demetrio, l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Pizzoli con tutti i loro plessi, coprendo un territorio che va dall’Alta Valle dell’Aterno fino alla Valle Subequana, per un totale di oltre mille studenti coinvolti. Il progetto testimonia l’attenzione che la Società Aquilana dei Concerti pone alla formazione musicale e culturale delle nuove generazioni.