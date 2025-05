PROGETTO “UNA PAUSA IN SALUTE” DELL’ASL DI TERAMO: CONSIGLI NUTRIZIONALI A DITTE DELLA RISTORAZIONE

TERAMO – Scelte alimentari salutari e consigli nutrizionali alle imprese della ristorazione. E’ questo il fulcro del progetto “Una pausa in salute” avviato dal Sian della Asl di Teramo e che, in questa fase sperimentale coinvolge bar, ristoranti, pizzerie e gastronomie del capoluogo. Sono quasi cento le imprese teramane a cui il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Teramo ha proposto un incontro formativo sull’importanza di proporre ai consumatori scelte alimentari più salutari non solo da un punto di vista igienico sanitario, ma anche nutrizionale.

L’alimentazione, infatti, è fra i principali fattori che condizionano lo sviluppo di malattie croniche non trasmissibili che causano il 91% dei decessi in Italia.

La proposta formativa/informativa nasce dalla constatazione che nell’attuale realtà sociale sempre un maggior numero di persone consumano almeno un pasto, un panino, uno spuntino, un aperitivo o apericena preparato fuori casa. Pertanto l’obiettivo dell’incontro è di fornire semplici indicazioni nutrizionali essenziali per offrire al consumatore pasti più salutari e rendere la pausa lavorativa o il momento di convivialità costruttivi per la salute. Spesso infatti i piatti consumati fuori casa hanno un eccesso di grassi o di sale. O comunque è possibile proporre abbinamenti salutari come proteine e verdure. O, ancora, ridurre gli eccessi di zuccheri con colazioni salate.

E’ la prima volta che un’iniziativa del genere viene rivolta a questa categoria di imprese, mentre l’aspetto nutrizionale viene approfondito già da tempo nella ristorazione collettiva, come ad esempio nelle mense scolastiche, con la valutazione dei menu in base alle linee guida regionali e in base anche a gradevolezza e appetibilità. In questi giorni sono state inviate comunicazioni alle imprese che rientrano nella ristorazione pubblica: ricevute le adesioni, il Sian provvederà a organizzare incontri pomeridiani a seconda delle esigenze della categoria.