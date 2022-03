WOOL-FAIR: CONVEGNO FINALE PARCO GRAN SASSO-LAGA SU BENESSERE ANIMALE E FILIERA LANA

ASSERGI – Si svolgerà lunedì 04 aprile alle ore 11:00, sia online che in presenza, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in via del Convento ad Assergi (AQ), il Convegno finale del Progetto “Wool-Fair”.

L’evento conclude e sintetizza tre anni di lavoro e le azioni messe in campo. L’’iniziativa è finanziata dal Ministero della Salute, e ha visto la partecipazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” capofila del progetto e, in qualità di partners, del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e di Scienze Veterinarie.

Il progetto Wool-Fair ha coinvolto più di cento aziende ovine dell’area protetta e del territorio limitrofo, oltre a ENEA, Associazione Pecunia per la Valorizzazione della Lana nel Parco e Consorzio “Biella The Wool Company”.

Scopo del Progetto e tema del Convegno, è porre l’attenzione sulla relazione tra benessere animale e qualità della materia prima lana.

“Il Progetto Wool-Fair – spiega il Presidente dell’Ente Parco, Avv. Tommaso Navarra -, prendendo in considerazione il rispetto dell’ambiente, dell’etologia degli animali, delle buone pratiche zootecniche ai fini della valorizzazione anche economica delle produzioni, dimostra che questi elementi sono strettamente interconnessi: matrici ambientali, tutela del territorio ed economia sono complementari tra loro.”

Gli interventi dei relatori del Convegno verteranno sui principali risultati ottenuti dal progetto Wool-Fair nell’ambito della nutrizione, delle caratteristiche della lana, delle linee Guida di Tosatura, con spunti di riflessione su possibili margini di miglioramento della qualità di questa preziosa fibra naturale e sulle potenzialità di sviluppo economico.

Per partecipare al convegno occorre registrarsi al seguente link entro il 3 aprile: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwud-isrjktHd3TmQCz-ujR3fUg67aUUWIO