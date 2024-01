PROGRAMMA SVILUPPO RURALE IN ABRUZZO: CONFERENZA STAMPA IMPRUDENTE E SICO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 11, nella sala stampa a piano terra di palazzo Silone all’Aquila, della conferenza stampa del vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, e dell’Autorità di gestione del PSR Abruzzo, Elena Sico, direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, per presentare i dati relativi all’andamento della spesa al 31 dicembre 2023 in relazione ai fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2022, del Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) 2023-2027, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei finanziamenti erogati nell’ambito dell’Organizzazione comune dei mercati (OCM) e del Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura (FEAMP).