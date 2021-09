PROGRAMMAZIONE 2021-2027, CON CONFRONTO PATERNARIALE SI ENTRA NEL VIVO DEL NUOVO POR ABRUZZO

PESCARA – Al via, domani, 16 settembre, dalle ore 10 alle ore 12.30, in modalità on line e in chiaro su youtube, canale Bandi e risorse Regione Abruzzo, il secondo ciclo di confronti tematici, organizzati dal Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito della presentazione a Bruxelles del nuovo POR Abruzzo (il programma che finanzia lo sviluppo economico e il sociale) che implementerà, anche sul piano delle risorse finanziare aggiuntive, il PNRR.

L’iniziativa segue il primo ciclo di incontri, svoltisi dal 28 luglio al 6 agosto, che ha visto il coinvolgimento esclusivo dei Dipartimenti regionali, chiamati a delineare le linee di intervento da inserire nei POR 21-27. Con il secondo ciclo si avvia il confronto con il partenariato, oltre 700 soggetti del mondo sociale, economico, istituzionale e dell’associazionismo, sui cinque obiettivi di policy (Un’Europa più intelligente, Un’Europa più verde, Un’ Europa più connessa, Un’Europa più sociale, Un’Europa più vicina ai cittadini) che costituiscono l’architrave della politica di coesione europea nei singoli territori.

Ad essi corrispondono altrettanti Position Papers, i documenti, frutto del lavoro di sintesi e approfondimento fatto dai Dipartimenti regionali, che offriranno al partenariato gli elementi utili per il confronto sugli strumenti necessari per la crescita dell’Abruzzo. Il partenariato avrà tempo fino al 10 di ottobre per i propri contributi. Il primo confronto tematico, “Un’Europa più Intelligente”, previsto per domani, si aprirà con la sessione Plenaria (10.00-11.00).

Seguirà la sessione dedicata al primo Position Paper (11.00-12.30), che affronterà temi del sostegno alle imprese e al tessuto produttivo, nonché la transizione digitale. Il confronto tematico è “Un’Europa più intelligente”.

Per ulteriori informazioni https://www.regione.abruzzo.it/partecipa-alla-programmazione-europea-2021-