PROGRESS LANCIANO: MARSILIO E MAGNACCA, “LAVORO AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA”

LANCIANO – Favorire l’incrocio domanda/offerta di lavoro, ma soprattutto essere palcoscenico privilegiato delle nuove opportunità di crescita degli studenti appena diplomati. Si chiama “Progress” la nuova fiera del lavoro, della formazione e del sociale, in programma dal 17 al 19 ottobre prossimi presso i padiglioni del Polo fieristico regionale di Lanciano.

La manifestazione è stata presentata oggi dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, dall’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, dal sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e dal presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio.

“Progress è un’opportunità – ha spiegato l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – che la Regione Abruzzo per il tramite di Lancianofiera vuole mettere a disposizione di disoccupati, giovani e studenti appena diplomati che si apprestano ad entrare nel mercato del lavoro. L’evento è anche parte di quel processo di cambiamento che interessa i Centri per l’impiego e che deve portare ad un nuovo rapporto tra il cittadino e l’operatore del mercato del lavoro. Non è un passaggio scontato, ma il piano di potenziamento dei CPI vuole dare nuove chiavi di lettura al cittadino che si avvicina ai CPI”.

A Lanciano saranno presenti 65 espositori tra aziende, agenzie per il lavoro e organismi di formazione, ma soprattutto i protagonisti saranno gli studenti dei licei e degli istituti professionali abruzzesi che a Progress saranno “gli ospiti d’onore più graditi”. Sarà presente la Regione Abruzzo, come saranno presenti tutti e 15 i CPI, oltre ai sei Istituti tecnologici professionali (ITS) che presenteranno l’offerta di Alta formazione che permette di entrare nel mondo del lavoro.

La fiera cade peraltro in un momento particolarmente propizio per il lavoro in Abruzzo. A ricordarlo il presidente Marco Marsilio: “i dati ci parlano di una regione in salute con performance superiori a quelle nazionali. Il dato degli occupati di poco superiore al 61% – ha sottolineato Marsilio – è il più alto registrato negli ultimi anni in Abruzzo ma soprattutto si avvicina sensibilmente a quello nazionale che è considerato record. Siamo invece ben al di sopra della media nazionale quando parliamo di occupazione in regione: + 3% rispetto all’anno scorso con una media nazionale che viaggia al 1,5%”.

“Ed è per questo motivo – ha concluso il presidente Marsilio – che Progress è destinato a recitare un ruolo da protagonista in campo lavorativo, delle politiche sociali e delle politiche formative”. Sulla stessa frequenza d’onda il presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio: “Con Progress vogliamo promuovere le competenze, i giovani e le eccellenze del territorio. In un mondo del lavoro in continuo mutamento, il confronto è l’unica chiave di lettura in grado di interpretare al meglio il mutamento e avviare processi di cambiamento che siano in grado di raggiungere tutti i cittadini”.