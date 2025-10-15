PROGRESS: MAGNACCA, “NECESSARIO PUNTO DI INCONTRO TRA ISTITUZIONI, IMPRESE E FORMATORI”

LANCIANO – È il lavoro la parte centrale di Progress 2025, la manifestazione sul sociale, la formazione e il lavoro, in programma alla fiera di Lanciano dal 23 al 25 ottobre prossimi.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento ha preso parte l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, in rappresentanza dell’Amministrazione regionale che è partner della Fiera di Lanciano che organizza la manifestazione.

All’inaugurazione di Progress, fissata per giovedì 23 alle ore 10, 30, saranno presenti il sottosegretario con delega al Lavoro, Paola Frassinetti, la vice presidente della Regione Piemonte, Elena Chiorini, mentre nel primo pomeriggio è previsto l’arrivo del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Dal canto suo la presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio, ha ribadito come Progress rappresenti “la fiera dell’Abruzzo che guarda alle competenze, ai giovani e all’innovazione”.

In una nota Magnacca spiega: “Giunto alla sua quarta edizione, Progress vuole essere un punto di riferimento per i giovani studenti che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro o che vogliono acquisire maggiori e più alte competenze. Questa è la mission principale perché è nostro obiettivo creare un networking tra mondo della scuola, tutti gli operatori che fanno formazione di base e alta formazione come gli ITS e le Università e il mondo delle imprese in modo da progettare insieme la formazione necessaria per accedere al mondo del lavoro”.

“È notizia di questi giorni – aggiunge l’assessore al Lavoro – che in Italia 2 aziende su 3 non riescono a trovare nel mercato del lavoro le competenze di cui hanno necessità per incrementare attività e competitività. Per questo motivo noi, come Regione, ci sentiamo chiamati in causa, insieme con le imprese e gli istituti formativi, nel cercare di colmare questo gap e Progress, in questo senso, rappresenta un punto di contatto e una base di lavoro importante”.

“Non è un caso se questo disallineamento tra competenze e la domanda proveniente dalle imprese produce a livello nazionale un mancato incremento del Pil di 2 punti”, conclude.